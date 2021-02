Botucatu: decreto suspende aulas presenciais nas redes municipal, estadual e escolas particulares

Situação será avaliada semanalmente pelas autoridades

Por Flávio Fogueral

As aulas na rede municipal de ensino e em escolas particulares estão suspensas em Botucatu. É o que está determinado no decreto 12.193, assinado pelo prefeito Mário Pardini (PSDB), e publicado neste domingo, 31 de janeiro.

O texto traz em seu único artigo a determinação ocorre “face o momento epidemiológico, com o grande aumento do número de casos de COVID-19, ficam suspensas as atividades escolares presenciais, nas redes municipal e estadual de ensino e nas instituições particulares de ensino”.

Ainda, que semanalmente será avaliado o cenário da situação epidemiológica no Município, para definição do retorno presencial das atividades escolares.

Botucatu tem mais de 13 mil alunos matriculados em 61 escolas da rede municipal nos Ensinos Fundamental I e II, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Infantil. Já na rede estadual, são mais de cinco mil alunos matriculados.

O decreto municipal pode ser lido, na íntegra, no Semanário Oficial, ao clicar aqui.