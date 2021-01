Covid-19: morre uma das irmãs do Convento Servas do Senhor; é o 79° óbito em Botucatu

A religiosa estava internada no Pronto Socorro Adulto

Da Redação

Morreu na manhã deste domingo, 30 de janeiro, a irmã Maria Aparecida de Oliveira, aos 97 anos, da Congregação Servas do Senhor, vítima de covid-19. Informação foi confirmada pela Arquidiocese de Botucatu.

A religiosa estava internada no Pronto Socorro Adulto (PSA) de Botucatu. Maria Aparecida foi uma das irmãs infectadas pelo novo coronavírus durante surto ocorrido no Convento Servas do Senhor, na região da Boa Vista, durante a semana. Além dela, mais dez integrantes da Congregação também estão infectadas pela doença, com cinco hospitalizadas.