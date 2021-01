Morre o padre Sebastião dos Santos, aos 48 anos, vítima da Covid-19

Santos era pároco da Igreja Nossa Senhora das Dores, em Avaré

Da Redação

A Arquidiocese de Botucatu confirmou na Manhã deste domingo, 31 de janeiro, o falecimento do padre Sebastião dos Santos, aos 48 anos. Ele estava internado há alguns dias para tratamento contra a covid-19

Santos era pároco da Igreja Nossa Senhora das Dores, em Avaré. Seu sepultamento ocorrerá às 14 horas deste domingo, no Cemitério de Cerqueira César. Não haverá velório.

O pároco é um dos religiosos da Arquidiocese com quadro confirmado do novo coronavírus. Além dele, o padre Luiz Alcione Grillo encontra-se internado na UTI da rede privada de saúde, além de onze religiosas do Convento Servas do Senhor, em Botucatu, que testaram positivo. Quatro delas estão internadas na rede pública de saúde.