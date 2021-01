São Manuel: Forças de Segurança deflagram ações para coibir aglomerações

Houve ações em inúmeros bairros e principalmente na região central da cidade

Da Redação

Após receber inúmeras denúncias de brigas e aglomerações em vários pontos da cidade, equipes da GCM e Polícia Militar intensificaram as ações integradas com foco a preservação da ordem pública e dispersão de aglomerações.

Houve ações em inúmeros bairros e principalmente na região central da cidade, onde ali estava ocorrendo um grande foco de aglomerações em desrespeito aos decretos Estaduais e Municipais no combate a pandemia da Covid 19. As equipes policiais realizaram a dispersão das pessoas e liberaram o acesso da via pública.

Mesmo com a ação das Forças de Segurança, um grupo de torcedores palmeirenses se reuniu na noite de sábado para celebrar a conquista da Libertadores da América.