Botucatu: homem agride esposa e ameaça colocar fogo na própria casa

Homem estava trancado no quarto com um frasco de álcool

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu a mais um caso de violência doméstica em Botucatu. O fato ocorreu na manhã de domingo, 31 de janeiro, na região do Jardim Iolanda.

Através de uma denúncia anônima, a guarnição foi acionada para apurar um caso de discussão em âmbito familiar. Ao chegar no local, a mulher declarou ter sido agredida pelo marido por socos. Recebeu, ainda, ameaças diversas onde o homem disse que colocaria fogo na casa.

Ao mediar a situação, os agentes municipais verificaram que o homem estava trancado no quarto com um frasco de álcool. O acusado foi convencido a sair do cômodo e se entregar.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial para esclarecimentos, sendo que o homem de 56 anos foi indiciado por violência doméstica, enquadrado na Lei Maria da Penha, e posteriormente, recolhido ao Centro de Detenção Provisória de Itatinga.

O nome dos acusados não foram divulgados devido à Lei de Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.