FMVZ da Unesp de Botucatu realiza formatura por meio digital devido à pandemia

Solenidade foi realizada via Google Meet e transmitida ao vivo pelo Youtube, em virtude da pandemia decorrente da Covid-19

Da Redação

A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, realizou, no dia 29 de janeiro, a Solenidade de Colação de Grau dos concluintes dos cursos de graduação em Medicina Veterinária (53ª Turma) e em Zootecnia (40ª Turma) do ano de 2020.

Com a presença do professor Celso Antonio Rodrigues, diretor da FMVZ, e do professor Cezinande de Meira, vice-diretor e diretor eleito da FMVZ, a solenidade foi realizada via Google Meet e transmitida ao vivo pelo Youtube, em virtude da pandemia decorrente da Covid-19. Professores, amigos e familiares dos formandos prestigiaram a cerimônia.

Os concluintes prestaram juramento e receberam a outorga do grau acadêmico pelo professor Celso Antonio Rodrigues. O evento também contou com a presença de diretores e vice-diretores das demais unidades universitárias do câmpus de Botucatu.

Após a exibição de um vídeo apresentando todos os formandos, o professor Celso Antonio Rodrigues fez seu pronunciamento. “Agradeço a todos que colaboraram na formação dessas duas turmas e para a grandeza da FMVZ. Nessa solenidade prestamos contas à sociedade paulista que nos financia, bem como aos pais que não mediram esforços financeiros e pessoais para manter seus filhos nessa renomada faculdade. Agradeço professores e ex-professores dessa casa, pois seus ensinamentos e condutas norteiam os rumos certos e seguros da nossa gloriosa FMVZ. A posição de destaque que nossa Faculdade ocupa também é fruto do trabalho dos nossos servidores técnico-administrativos, agradeço e reafirmo meu respeito a todos”.

Num dos momentos de maior emoção da solenidade, o diretor da FMVZ comentou os desafios impostos pela pandemia e homenageou as vítimas. “As vidas de todos foram atropeladas pela insanidade desse pandemônio. Precisamos nos adaptar e tocar em frente nossas vidas e atividades. O ensino remoto e a retomada das atividades presenciais têm sido grandes desafios. Agradeço a todos que encararam essa peleja. É por causa dessas pessoas que estamos aqui hoje. Neste momento, a ciência deve prevalecer, assim como o respeito, a tolerância, a retidão e a gentileza. Peço um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 e, em especial, familiares e amigos de nossos formandos”.

Em sua mensagem aos novos médicos veterinários e zootecnistas, o professor Celso Rodrigues declarou: “Prezados formandos, vocês materializam a excelência da FMVZ. Ocupamos hoje posição de destaque nacional e internacional, com nossos cursos de graduação figurando entre os melhores do país, o que é confirmado por diversos rankings, inclusive internacionais. Nossa história é rica e evidencia o comprometimento desta instituição com sua missão. Esperamos que vocês se lembrem sempre do juramento que prestaram e sejam cidadãos dotados e praticantes de valores éticos e morais. A marca FMVZ permanecerá para sempre em cada um de vocês. Sejam felizes e que Deus os proteja”.

A oradora da Turma de Medicina Veterinária FMVZ, Fernanda de Paula Schmitt, homenageou familiares, colegas, professores e destacou a importância dos profissionais de Medicina Veterinária e sua conduta profissional. “Temos a responsabilidade de olhar para aqueles que não podem falar, de cuidar e proporcionar o melhor bem estar possível, proteger o meio ambiente e proporcionar saúde aos nossos semelhantes, pensando no bem comum e numa saúde única, tema que se faz mais importante ainda nesses tempos de pandemia. São necessários conhecimentos técnicos que abrangem nossa linda profissão. Mas também é preciso ter empatia, ética, respeito e profissionalismo. Durante esses anos de graduação, entre aulas, plantões, grupos de estudo, foi nos momentos de convivência acadêmica com colegas professores, residentes, tutores e pacientes, que desenvolvemos e adquirimos nossa conduta profissional e isso livro nenhum ensina”.

Nathiely Ziviani Costa, oradora da turma de Zootecnia, também fez agradecimentos e deixou um mensagem de coragem aos seus colegas. “Aos nossos mestres agradeço a destreza e perseverança ao transmitir seus ensinamentos e por serem para nós exemplos de profissionais e seres humanos. Aos nossos pais, vocês são os responsáveis pela nossa educação desde o início, os primeiros professores. Vocês nos acompanharam os nossos vôos e permitiram que houvesse beleza, discernimento e segurança em nossas caminhadas. Aos amigos com quem compartilhamos nossas vitórias, dividimos nossas angústias e florescemos nossos dias. Tivemos que ter coragem para fazer o que fosse necessário e, para muitos, longe das certezas e do acolhimento que o ninho familiar representa. O dia de hoje simboliza um marco em nossas vidas. Que possamos lembrar sempre dos obstáculos que superamos. Que não permitamos que a insegurança e o medo ditem o curso de nossas vidas. Devemos confiar, idealizar e viver. Nossa caminhada apenas começou. Que estejamos em constante semeadura, colhendo os frutos das decisões que fazem nossas vidas únicas”.

O paraninfo da turma de Medicina Veterinária, professor Rogério Martins Amorim, agradeceu a homenagem dos formandos e a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a formação dos estudantes e deixou uma mensagem para seus alunos. “Não esperem por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Essa frase parece óbvia, mas é difícil aplicá-la no dia-a-dia. Muitos que perderam pessoas queridas, depois descobrem que deveriam ter passado mais tempo com elas, fazendo as coisas simples da vida. Em 2020, a pandemia nos trouxe essas reflexões. E uma das coisas importantes é o que vocês celebram aqui hoje: sua formação como profissionais e como seres humanos. Todos sabemos que para chegarmos até aqui, professores, familiares e, principalmente, vocês formandos, passaram por momentos difíceis. Hoje vocês concluem essa etapa e se preparam para uma nova. A vida é assim. Ela não para. Por isso não esperem por uma crise para descobrir as coisas importantes. Desejo sucesso na nova etapa e que Deus lhes acompanhe”.

O professor Ricardo de Oliveira Orsi foi o paraninfo escolhido pela Turma de Zootecnia. Em seu discurso, homenageou os pais e manifestou sua confiança na boa formação dos novos zootencistas. “É um momento de muitas incertezas com relação ao futuro que nos aguarda. Mas nunca percam a fé, a confiança e a esperança. Hoje estamos aqui reunidos para celebrar um momento especial, de muito orgulho para todos nós. Aos pais, deixo meus parabéns. Sei da enorme dificuldade de entregar o que vocês têm de mais importante em suas vidas para a família FMVZ. Nesses breves anos, esperamos ter conseguido transformá-los em profissionais competentes e pessoas éticas, justas e preocupadas em transformar nossa sociedade para melhor. Hoje é o dia de vocês, queridos formandos. Agradeço pelos momentos alegres, descontraídos e também pelos polêmicos, sérios, críticos, mas sempre em clima de respeito e liberdade de expressão. Vocês estão muito bem preparados. Acredito muito em vocês. Estarei sempre disponível para ajudar no que estiver ao meu alcance. Agradeço pela amizade e por me ajudarem a me tornar uma pessoa melhor.”

Após os prêmios, tradicionalmente oferecidos aos formandos (ver lista abaixo), o professor Celso Antonio Rodrigues, no encerramento da sessão solene, quebrou o protocolo e ofereceu a palavra ao professor Cezinande de Meira que, a partir de fevereiro, o sucederá na direção da FMVZ. O diretor eleito aproveitou a oportunidade para parabenizar os formandos e agradecer todos os que contribuíram para sua formação. “Nossos agradecimentos aos conselhos dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia, às supervisões das Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Hospital Veterinário. É um momento de agradecimento também ao professor Celso e a todas as diretorias de áreas da FMVZ que contribuíram muito para que fosse realizada essa formatura num ano tão atípico. Espero, juntamente com o professor Mario de Beni Arrigoni, futuro vice-diretor, contribuir para que a FMVZ continue a oferecer ensino de qualidade, pesquisas de alto padrão e importantes atividades de extensão. Parabéns aos professores, aos familiares e, principalmente, aos formandos, a quem desejo muito sucesso em suas carreiras”.