Governo pode rever restrições no Plano SP; Botucatu pode permanecer na Fase Vermelha

Na Coletiva foi destacado que a região de Bauru teve piora nos números e atingiu quase 89% da ocupação de leitos

Do SBT

Em coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (01), o governo de São Paulo afirmou que, se os índices de internações por coronavírus se mantiverem ou tiverem redução até quarta (3), as mudanças realizadas no Plano São Paulo poderão sofrer revisão. Na Coletiva foi destacado que a região de Bauru, onde Botucatu está inserida, teve piora nos números e atingiu quase 89% da ocupação de leitos.

De acordo com Patrícia Ellen, Secretária de Desenvolvimento Econômico, “as medidas estão dando resultado e tínhamos nos comprometido que, se a estabilidade se mantivesse, nós revisaríamos as medidas complementares”.

Entre essas “medidas complementares”, está a imposição da fase vermelha em todo o estado, mais restritiva, todos os dias da semana a partir das 20h e, na íntegra dos sábados e domingos. A medida valeria até o próximo dia 7. Comércio, bares e restaurantes, na fase vermelha, não podem abrir, por exemplo, mantendo apenas serviços essenciais, como mercados, postos de gasolina, pet shops, farmácias, entre outros.

Algumas regiões do estado tiveram melhora nos indicadores, sobretudo reduções no número de internações. De acordo com Ellen, 13 regiões têm “tendência de melhora” e destacou a Grande São Paulo, Baixada Santista e Barretos. Por outro lado, a região de Bauru atingiu quase 89% da ocupação de leitos.

As mudanças, de acordo com Patrícia Ellen, terão reclassificação oficial na sexta (5), conforme previamente estabelecido.

Números em queda

O estado de São Paulo reduziu o número de internações em 8%. A Grande São Paulo tem ocupação de leitos em 67,9% e, em todo o estado, 68,5%. As taxas chegaram a superar os 70% nas semanas anteriores, maior número atingido desde o início da pandemia em março de 2020.

O número de casos aumentou 5% em relação a semana anterior, indicando estabilidade. Os óbitos não sofreram variação significativa (220 e 219).