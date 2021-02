Prefeitura de Botucatu tem novo site, com maior acessibilidade

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu está atualizando o seu portal na internet. O novo site está operacional desde sexta-feira, 29. Além da mudança no layout, o novo site será responsivo, se adaptando à tela de celulares e tablets e contará com ferramentas de acessibilidade, como libras, audiodescrição, mudança de cores e aumento das letras.

No site da Prefeitura, além de notícias sobre a Administração Pública, o munícipe consegue serviços online, como segunda via do IPTU, certidões negativas, Ouvidoria, entre outros.

“A atualização do site era uma necessidade antiga da Prefeitura. Estamos modernizando o nosso portal e melhorando o acesso principalmente para celulares e tablet, já que a maioria das pessoas usa esses dispositivos para navegar na internet”, afirma o Secretário de Comunicação e Participação Popular, André Rogério Barbosa, o Curumim.

O antigo site ficará disponível para consulta nas próximas semanas através de um link de acesso no novo portal.