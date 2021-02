Avaré confirma retorno das aulas presenciais na rede municipal para a próxima segunda-feira, 8

Pais e responsáveis deverão assinar Termo de Responsabilidade

Da Redação

O retorno às aulas presenciais na rede municipal de ensino de Avaré está previsto para acontecer na segunda-feira, 8 de fevereiro. Para tanto, a Secretaria Municipal da Educação adotou uma série de protocolos sanitários para que o reinício das atividades aconteça de maneira segura para alunos, professores e servidores.

A pasta ressalta que pais e responsáveis devem se dirigir às unidades nas quais os filhos estão matriculados para assinar o Termo de Responsabilidade.

Funcionamento

Enquanto a região de Avaré estiver na Fase Vermelha do Plano SP, como é o caso hoje, a presença do aluno não será obrigatória. Quem permanecer em casa vai continuar recebendo atividades impressas e tendo acesso ao conteúdo disponibilizado na plataforma virtual.

No entanto, cada sala de aula está preparada para receber semanalmente 35% dos alunos. As classes foram divididas em três grupos que vão frequentar a escola de maneira alternada.

Não haverá perda pedagógica, ressalta a pasta, uma vez que o mesmo conteúdo será ministrado novamente a cada semana. Já a ocupação das salas de aula nas fases Amarela e Verde do Plano SP está fixada em 70% e 100%, respectivamente.

Centros de Educação Infantil

Os Centros de Educação Infantil (CEIs), por sua vez, vão reabrir inicialmente para crianças com maior vulnerabilidade, ou seja, aquelas inseridas em núcleos familiares inscritos no Bolsa Família ou outro programa social.

Crianças cujos pais trabalham também fazem parte do público-alvo dessa primeira etapa.

Exceções

Já crianças que convivem com adultos e idosos do grupo de risco, salvo por recomendação expressa de autoridade médica, não voltam a frequentar a unidade nessa fase. Aquelas menores de 1 ano deverão ser avaliadas com muita cautela, salienta a Educação.

Segurança

Os protocolos de segurança adotados estão previstos no Plano de Retomada, que inclui também a rede particular de ensino.

Todas as unidades municipais receberam cartilhas com orientações sobre limpeza, higienização de objetos e sobre como será, na prática, o distanciamento social dentro das salas de aula, entre outros pontos importantes.

A pasta já promoveu reunião com todos os diretores escolares para esclarecer detalhes e sanar eventuais dúvidas sobre as diretrizes sanitárias. Por meio de parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, servidores da rede municipal receberam treinamento sobre como enfrentar a Covid-19. Protocolos como o uso de máscara e distanciamento, entre outros, foram seguidos em ambos os encontros.

Os professores, por sua vez, terão à disposição itens de segurança como luvas, máscara e proteção de rosto tipo Face Shield, além de insumos básicos como álcool em gel. Paralelamente, foi montada uma Comissão Escolar em cada unidade municipal com o objetivo de monitorar alunos e professores com suspeita da doença.

O protocolo prevê ainda a higienização semanal de todas as escolas e dos veículos utilizados para o transporte escolar, entre outras medidas sanitárias.