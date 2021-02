Bauru: Prefeitura fiscaliza mais de 100 estabelecimentos no final de semana sobre descumprimento do Plano SP

Deste total, 37 denúncias eram procedentes e os proprietários foram notificados

Da Redação

A Secretaria de Saúde recebeu, neste primeiro final de semana na fase vermelha do Plano SP, 108 denúncias de estabelecimentos que estavam descumprindo o decreto estadual.

Deste total, 37 denúncias eram procedentes e os proprietários foram notificados pela equipe de fiscalização dos estabelecimentos comerciais da cidade e 1 autuado por estar realizando aglomeração.

Os fiscais atuam diariamente em dois períodos, inclusive aos finais de semana e feriados, verificando denúncias e realizando busca ativa por irregularidades, para evitar que sejam descumpridas as determinações da fase vermelha do Plano SP. No período noturno são duas equipes trabalhando de quarta a domingo, das 18h até a meia-noite.

DENÚNCIAS

A população pode enviar denúncias sobre as irregularidades. O horário foi ampliado com o aproveitamento de servidores que atuam no Poupatempo, que está com atendimento suspenso. De segunda a segunda, das 8h às 00h, a Ouvidoria da prefeitura atende pelo telefone (14) 3235-1156.O mesmo número também possui WhatsApp, na qual o cidadão, ao entrar em contato, será direcionado ao formulário de reclamação disponível no site da Prefeitura de Bauru, com acesso rápido e prático. A Ouvidoria também atende pelo e-mail ouvidoria@bauru.sp.gov.br, e no site da prefeitura, em www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria.

No período noturno, a Secretaria de Saúde tem equipes de fiscalização nas ruas das 18h até a meia-noite, de quarta-feira a domingo, com as denúncias sendo repassadas de imediato para os fiscais. Após estes horários, o que é recebido é verificado depois, ou o morador pode entrar em contato com a Polícia Militar (PM).