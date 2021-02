Botucatu é o 10º município que mais vacinou em SP; acumulado foi superior a 5.500 imunizados contra a Covid-19

Números estão no Vacinômetro, ferramenta oficial do governo paulista

São Paulo começou a divulgar os números de pessoas vacinadas por municípios, desde esta terça-feira, 2 de fevereiro. Com isso, Botucatu ocupa a décima colocação entre os 628 municípios que mais imunizaram seus moradores, com 5597 aplicações. Os números estão no Vacinômetro, ferramenta oficial do governo paulista.

Botucatu iniciou a imunização em 18 de janeiro, quando da liberação para uso emergencial da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica Sinovac Life Science, do grupo Sinovac Biotech. À época, foram enviadas 4.400 doses da vacina, que foram aplicados em grupos prioritários como profissionais de saúde e, posteriormente, grupos indígenas, quilombolas e a idosos em residências de longa permanência.

O calendário de imunização, pelo plano estadual, o cronograma estabelece cinco etapas de vacinação. Na primeira fase, a previsão é que 9 milhões de pessoas sejam imunizadas, com a aplicação de 18 milhões de doses.

Outras cidades da região que também aparecem no ranking é Bauru (16º, com 3.741), Avaré (31º, com 2.369), Jaú (39º, com 1.931). Ainda aparecem as estatísticas, São Manuel (368), Itatinga (204), Bofete (135), Pratânia (91), Anhembi (81) e Pardinho (77).