Botucatu: pizzaria não resiste ao fechamento do Plano SP e encerra suas atividades

Empresa foi mais uma das que fecharam as portas devido a Pandemia

Do Leia Notícias

Umas das mais tradicionais pizzarias de Botucatu, a Lunare Pizzaria, encerrou suas atividades em função da crise imposta pelo combate à Pandemia da Covid-19. O comunicado foi divulgado nesta terça-feira, 2 de fevereiro.

Localizada na Avenida Professor Raphael Laurindo, no Jardim Paraíso, conhecida pelo atendimento no sistema de rodízio, não resistiu a mais um fechamento imposto pela Fase Vermelha do Plano São Paulo, imposto pelo Governo de São Paulo e seguido pela Prefeitura de Botucatu.

Atualmente, em Botucatu, bares e restaurantes só podem atender no sistema delivery.

Leia a nota oficial da empresa