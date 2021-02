Hospital das Clínicas de Botucatu tem alta de dois pacientes recuperados pela Covid-19, mas tem 103% de ocupação de leitos UTI

São 266 pessoas recuperadas no hospital, que atende a pacientes de todo o interior paulista

Unidade vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) registrou nesta terça-feira, 2 de fevereiro, duas altas de pacientes recuperados pela Covid-19.

As altas correspondem a duas mulheres, sendo uma de 26 anos, moradora de São Manuel; e uma de 60 anos, de Botucatu. Com isso, são 266 pessoas recuperadas no hospital, que atende a pacientes de todo o interior paulista.

Mesmo assim, continua com índices próximos da saturação em unidades de terapia intensiva (UTI) e de enfermaria. A taxa de ocupação em UTI está em 103%, com todas as 30 vagas ocupadas, o que obrigou o HCFMB a ativar mais dois leitos emergencialmente. Na enfermaria, 39 das 50 vagas encontram-se em uso.

Há, ainda, 70 pessoas internadas na unidade para tratamento, sendo que 52 têm diagnósticos positivos para a Covid-19. Foram registrados 166 óbitos decorrentes da enfermidade.

