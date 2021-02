Avaré vacinou mais de 2300 profissionais da saúde contra o coronavirus

Município ainda recebeu mais 1340 doses

Da Redação

Avaré contabiliza 2305 profissionais da saúde vacinados contra a Covid-19. O balanço é da Secretaria Municipal da Saúde. De acordo com os dados, 1375 pessoas foram imunizadas com a Coronavc. Outros 930 integrantes do grupo prioritário receberam a primeira dose da Oxford.

Novo lote

A pasta comunica ainda que o município recebeu 1340 doses nesta quarta-feira, 3. Destas, 930 serão destinadas a profissionais da saúde. Outras 410 vacinas serão utilizadas na imunização de idosos com mais de 90 anos, etapa que começa na segunda-feira, 8.

A vacinação contra a Covid-19 para os grupos prioritários é realizada no Centro de Saúde I (Postão da Rua Acre, n° 1281).