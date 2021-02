Bauru e região receberão mais 112 leitos UTI para Covid-19; Botucatu deve concentrar a maioria das vagas

Com isso, o total de leitos em UTI na região, que concentra 68 municípios chegará a 227

Por Flávio Fogueral

O deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB) anunciou na noite desta quarta-feira, 3 de fevereiro, a criação de mais 112 leitos de terapia intensiva (UTI) para o Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS-VI), a qual Botucatu está vinculada.

Confirmação ocorreu após reunião com o vice-governador Rodrigo Garcia e com o Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, no Palácio dos Bandeirantes. Estiveram presentes deputados estaduais da região e dos prefeitos de Jaú, Pederneiras, Lençóis Paulista, Botucatu, Laranjal Paulista, Conchas, Avai, Promissão e Lins.

Com isso, o total de leitos em UTI na região, que concentra 68 municípios chegará a 227. Também serão criados mais 90 leitos de enfermaria. Serão investidos mais de R$ 21 milhões em investimentos. Ainda não há data para a ativação dos novos leitos.

Tais indicadores são critérios avaliativos no Plano São Paulo de combate à pandemia do novo coronavírus, que levaram a região à Fase Vermelha, a mais restritiva. Na última atualização, em 29 de janeiro, a média de ocupação de UTI era de 86,3%, acima dos 70% desejados pelo governo estadual. Há 14 leitos para 100 mil habitantes na DRS-VI.

Em Botucatu, a rede pública tem enfrentado constante saturação na ocupação dos leitos, com índices que ultrapassam os 100% há duas semanas. Na mais recente atualização do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), o indicador era de 103% das 30 vagas, o que obrigou a abertura de dois espaços emergenciais. Além disso, houve fila de internação de pacientes vindos de todo o interior paulista.