Botucatu e região continuam na Fase Vermelha do Plano SP

Novas medidas passam a valer a partir do final de semana

Da Redação

Botucatu e cidades da região prosseguem na Fase 1 (Vermelha) do Plano São Paulo de combate a covid-19. Anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira, 3 de fevereiro, pelo governador João Dória (PSDB).

Nos municípios abrangidos pelos DRSs (Departamentos Regionais de Saúde) de Barretos, Bauru (onde Botucatu está inserida), Franca, Marília, Ribeirão Preto e Taubaté, as restrições da fase vermelha estão mantidas em tempo integral. Todas as seis regiões estão com ocupação hospitalar de pacientes graves com COVID-19 acima de 75%.

A fase vermelha só permite serviços como farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias e hotelaria. Bares, restaurantes, lojas de rua, shoppings e demais atividades não essenciais só podem atender em esquema de retirada na porta, drive-thru e entregas por telefone ou aplicativos.

A reclassificação do Plano SP está prevista para sexta (5), com vigência a partir da próxima segunda (8). De acordo com a classificação atual, 82% da população do estado está na fase laranja, e 18% na etapa vermelha.

Segundo o governador, prefeituras que se recusarem a seguir as normas estabelecidas pelo Governo do Estado ficam sujeitas a sanções judiciais.

As informações completas do Plano SP podem ser acessadas pelo link: https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp