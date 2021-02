Conselho de Ética da Alesp adia votação do processo de assédio contra Fernando Cury

Em caso de condenação, ele pode ter o mandato suspenso e até cassado

Do G1

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) adiou para a próxima semana a aceitação de análise do processo contra o deputado estadual Fernando Cury (Cidadania) por importunação sexual contra a deputada Isa Penna (PSOL) após ter sido flagrado passando a mão no seio da colega no plenário da Casa. Em caso de condenação, ele pode ter o mandato suspenso e até cassado.

De acordo com a deputada Maria Lúcia Amary (PSDB), presidente do Conselho de Ética, a representação da admissibilidade não entrou na pauta da reunião desta quarta-feira (3), conforme previsto, pois o caso só pode ser votado após a entrega da defesa prévia, que ainda não ocorreu. Essa foi a primeira reunião após o recesso parlamentar. A próxima reunião está marcada para o dia 11 de fevereiro, às 11h.

O deputado Fernando Cury foi notificado na segunda-feira (1) para apresentar sua defesa prévia no Conselho de de Ética da Alesp. Ele tem um prazo de 5 dias, que começa a contar a partir desta quarta-feira.

Após a apresentação da defesa do deputado e análise de admissibilidade, é instaurado um inquérito e nomeado um relator que deve emitir um parecer em 15 dias caso. Em seguida, os deputados do Conselho de Ética avaliam se concordam ou não com o relator. Caso eles definam por uma condenação, o caso é enviado para o plenário da Câmara.

