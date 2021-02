Hospital das Clínicas de Botucatu receberá mais dez leitos em UTI para Covid-19

A rede pública de saúde tem enfrentado constante saturação na ocupação dos leitos

Da Redação

Após o anúncio do incremento de mais 112 leitos em terapia intensiva (UTI) exclusivas ao tratamento da Covid-19 para a Diretoria Regional de Saúde de Bauru (DRS-VI), o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) receberá dez destas unidades. A informação foi dada pelo deputado estadual Fernando Cury, presente à reunião de hoje com o vice-governador Rodrigo Garcia.

Com isso, o HCFMB passará a ter 40 vagas exclusivas ao novo coronavírus. “O HC já conta com 30 leitos, antes custeados pelo Governo Federal, mas com o fim desse credenciamento, conseguimos que essa estrutura seja custeada agora pelo Governo do Estado, totalizando 40 leitos. Na região de Botucatu, teremos possivelmente leitos também em Conchas, com a adequação do Hospital Municipal, na Santa Casa de Laranjal Paulista e no Hospital Casa Pia São Vicente de Paulo, em São Manuel”, divulgou o parlamentar.

O número de leitos em UTI e enfermarias são critérios avaliativos no Plano São Paulo de combate à pandemia do novo coronavírus, que levaram a região à Fase Vermelha, a mais restritiva. Na última atualização, em 29 de janeiro, a média de ocupação de UTI era de 86,3%, acima dos 70% desejados pelo governo estadual. Há 14 leitos para 100 mil habitantes na DRS-VI.

Em Botucatu, a rede pública tem enfrentado constante saturação na ocupação dos leitos, com índices que ultrapassam os 100% há duas semanas. Na mais recente atualização do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), o indicador era de 103% das 30 vagas, o que obrigou a abertura de dois espaços emergenciais. Além disso, houve fila de internação de pacientes vindos de todo o interior paulista.