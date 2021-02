Sabesp entrega mais de 2.800 copinhos de água para o Hospital das Clinicas da Unesp de Botucatu

A iniciativa contribui para a prevenção ao contágio pelo coronavírus

Da Redação

A Sabesp entregou mais de 2.800 copos de água, disponíveis em seu estoque, totalizando 60 caixas, para as quatro Casas de Apoio mantidas pelo Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina – HCFMB -, da Unesp em Botucatu. Cada copo tem 200 ml de água, ou seja, são mais de 560 litros de água que serão destinados aos pacientes em tratamento e acompanhantes que se hospedam nas Casas.

A iniciativa contribui para a prevenção ao contágio pelo coronavírus, uma vez que o copo individual de água evita a utilização de bebedouros de uso comum e de copos descartáveis disponíveis em suportes.

“A água é um recurso essencial para enfrentar a pandemia do coronavírus, além da higienização os cuidados com a saúde incluem uma boa hidratação, isto é beber muita água. Por isso ficamos felizes em poder colaborar com as pessoas que estão fragilizadas ou em tratamento. Essa é uma ação de solidariedade da Empresa, que além de cuidar do saneamento se preocupa em distribuir água de qualidade para toda população, principalmente, aos mais necessitados como os usuários das Casas de Apoio que estão passando por atendimento no HC e sofrem ainda mais com a pandemia da Covid 19”, afirmou o Superintendente da Unidade de Negócio Médio Tietê da Sabesp, Maurício Tápia.

Casas de Apoio do HCFMB

Referência nacional no atendimento médico, o Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) recebe milhares de pacientes provenientes de todas as regiões do país. Pessoas que geralmente vêm acompanhadas por familiares podem ficar nas Casas de Apoio. O atendimento é prestado em parceria com o Serviço Social do HCFMB, que faz o encaminhamento dos pacientes. A entidade mantém quatro unidades de atendimento: Casa de Apoio I – acolhe pacientes vítimas de câncer; Casa de Apoio II – destinada às crianças com câncer; Casa de Apoio III – voltada às mães que amamentam bebês prematuros e a Casa de Associações (unidade IV) – destinada a projetos de inclusão digital e social.

No total são 114 leitos, divididos em apartamentos que trazem todo conforto e comodidade. As Casas de Apoio oferecem oficinas artesanais; lavanderia completa; cozinha e refeitório, servindo mais de 700 refeições por dia em cinco horários diferentes; além de bazar beneficente exclusivo aos usuários. Cada casa conta com aproximadamente 340 metros quadrados que abrangem de seis a dez apartamentos, sala para lazer, cozinha e banheiros e acessibilidade (instalação de rampas para portadores de necessidades especiais). Durante o período em que fica no serviço, o paciente e seus acompanhantes têm à disposição café da manhã, almoço, chá da tarde, jantar e chá noturno. Aqueles que recebem uma dieta diferenciada em virtude do tratamento são supervisionados pelo próprio Hospital.