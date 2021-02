SP registra 1,8 milhão de casos e 53,7 mil óbitos por coronavírus

Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada

O Estado de São Paulo registra nesta quarta-feira (3) 53.704 óbitos e 1.807.009 casos confirmados durante toda a pandemia. Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 1.565.915 pessoas estão recuperadas, sendo que 181.708 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 67% na Grande São Paulo e 67,8% no Estado. O número de pacientes internados é de 12.938, sendo 6.993 em enfermaria e 5.945 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 10h30 (não consegui ver o horário por conta do quadradinho de libras) desta quarta-feira.

Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 620 com um ou mais óbitos. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade, junto com o perfil, pode ser consultada também em: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.