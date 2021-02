Bofete: homem morre após eucalipto atingir carro que furou bloqueio em rodovia

Um Volkswagen Gol, com três ocupantes, não teria respeitado o bloqueio quando a árvore caiu

Da Redação

Um acidente ocorrido no final de semana, em uma estrada vicinal que conecta as rodovias Marechal Rondon (SP 300) e Lázaro Cordeiro de Campos (SP 147), no município de Bofete, matou um homem e vitimou outra pessoa gravemente. O fato ocorreu após uma queda de eucalipto sobre um veículo que trafegava pelo local.

Segundo informações passadas pela Polícia Militar, havia uma equipe da Eucatex fazendo extração de madeiras em uma floresta de eucaliptos na região, que seriam doadas à Prefeitura local. Para tais atividades, a empresa fez o bloqueio de tráfego na vicinal.

Um Volkswagen Gol, com três ocupantes, não teria respeitado o bloqueio, nem sinalização ou mesmo alerta de um funcionário para que aguardasse a liberação do trecho. Enquanto trafegava pela área da extração, um eucalipto veio a cair em cima do veículo. O impacto matou o condutos e deixou um dos ocupantes gravemente ferido.

A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil de Bofete, que irá apurar o caso. Os nomes das vítimas não foram divulgados.