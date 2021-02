Botucatu: morre a irmã Maria dos Reis, do Convento Servas do Senhor, vítima de Covid-19

Ela foi uma das onze religiosas infectadas pelo surto do novo coronavírus no convento

Da Redação

Foi confirmada na tarde desta quinta-feira, 4 de fevereiro, a morte da irmã Maria Nilda dos Reis, aos 80 anos, vítima de Covid-19 no Convento Servas do Senhor, em Botucatu. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas (HCFMB).

Ela era uma das onze religiosas infectadas pelo surto do novo coronavírus no convento, localizado no bairro da Boa Vista, e apresentou agravamento do quadro de saúde nas últimas horas.

O sepultamento da irmã Maria Nilda será nesta sexta-feira, 4 de fevereiro, às 9 horas, no Cemitério Portal das Cruzes. Devido aos protocolos sanitários, não haverá velório.

Com mais esta fatalidade, Botucatu chega a 82 mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia, sendo a terceira em fevereiro.