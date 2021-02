Botucatu registra mais duas mortes pela Covid-19; total chega a 84 desde o início da pandemia

Vítimas eram mulheres e tinham 66 e 88 anos

Da Redação

Botucatu teve confirmada mais duas mortes provocadas pela Covid-19 na noite desta quinta-feira, 4 de fevereiro. O total chega a 84 fatalidades desde o início da Pandemia.

As duas vítimas eram duas mulheres, com 64 e 88 anos. Ambas estavam internados no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB).

Anteriormente havia sido confirmada a morte da irmã Maria Nilda dos Reis, da Congregação Servas do Senhor, aos 80 anos, também em decorrência de complicações do novo coronavírus.

Leia mais: