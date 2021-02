Hospital das Clínicas de Botucatu está com 106% de ocupação de UTI Covid-19; todos os pacientes são positivos para a doença

Ao todo, o HCFMB possui 72 pacientes internados



Da Redação

Nesta quinta-feira, 4 de fevereiro, o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) prossegue com seu nível de ocupação em leitos de terapia intensiva (UTI) para a Covid-19 acima de sua capacidade, registrando 106%. Com isso, todas as 30 vagas estão em uso, obrigando a unidade a abrir mais dois espaços emergenciais, também ocupados.

Além disso, todos os pacientes que estão na UTI têm diagnósticos positivos para o novo coronavírus. Já a enfermaria exclusiva para a covid-19 possui 40 das 50 vagas em uso, onde 25 têm a enfermidade. Ao todo, o HCFMB, unidade vinculada ao Sistema Único de Saúde e que atende todo o interior paulista, possui 72 pacientes internados. Desde o início da pandemia foram 270 altas hospitalares e 146 óbitos.

Ontem (3), foi anunciada pelo governo do Estado, a ampliação de leitos em UTI para a Diretoria Regional de Saúde de Bauru(DRS-VI). O Hospital das Clínicas deverá receber mais dez leitos, fazendo com que a oferta deste serviço passe a ser de 40.

Nota oficial do HCFMB

O HCFMB tem atingido diariamente sua ocupação máxima de leitos de UTICOVID. Nesta quinta, atingimos 106% de ocupação, o que significa que além dos 30 leitos de UTICOVID disponíveis no HC, mais dois leitos estão ocupado por um paciente covid positivo. Pela primeira vez durante toda pandemia, todos os pacientes internados na UTI do Hospital estão com diagnóstico positivo de COVID-19. O número de pacientes internados é maior do que o número de leitos disponíveis para covid-19 por seguirmos cumprindo o nosso compromisso em promover assistência à todos os pacientes que precisam do HC neste momento. Por fim, pedimos a todos que mantenham os cuidados essenciais, como o uso de máscara, álcool gel e que evitem aglomerações. Com essas medidas, cuidamos da nossa saúde e do próximo. A conscientização é o nosso maior apoio neste momento.

Leia mais: