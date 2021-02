Pardini pede envio de mais vacinas ao governo estadual

Foram enviadas 150 doses esta semana

Da Redação

Em reunião com o vice-governador Rodrigo Garcia na tarde desta quinta-feira, 4 de fevereiro, o prefeito Mário Pardini pediu reforço no envio de mais vacinas contra a covid-19.

O pedido veio após o envio de 150 doses do imunizante por parte do governo estadual, quantidade considerada insuficiente pelo prefeito para suprir a demanda entre profissionais de saúde e idosos. Até o momento, foram aplicadas mais de 6.400 doses.

“Esta semana, no entanto, fomos surpreendidos com um lote de apenas 150 doses para concluir a vacinação em especial desse grupo de profissionais liberais, autônomos, o que frustrou nosso objetivo de dar cobertura a todas as categorias ainda nessa semana”, frisou.

Pardini justificou o pedido por Botucatu ser classificado como um polo regional de Saúde, sede da UNESP, Hospital das Clínicas, Hospital Estadual, SARAD, Hospital Cantídio, além de duas unidades hospitalares na rede privada, AME, Lucy Montoro, ampla rede de atenção primária, entre outros serviços em saúde.