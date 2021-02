Sabesp suspende cortes e renegocia débitos de clientes comerciais

Medidas valem até o final de março de 2021 e beneficiam hoje 680 mil de estabelecimentos

Da Redação

A Sabesp vai suspender cortes e renegociar débitos de clientes comerciais e de serviços dos municípios operados no Estado de São Paulo que estejam nas fases laranja e vermelha do Plano São Paulo. As medidas valem a partir de hoje (3/2) até o final de março de 2021 e beneficiam hoje 680 mil de estabelecimentos do segmento Comercial e de Serviços que tenham consumo de até 100m3/mês, visando a minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia pelo coronavírus.

Nesses municípios inseridos nas fases laranja e vermelha, os débitos existentes com a Sabesp, incluindo os acordos firmados durante o período da pandemia, poderão ser renegociados sem aplicação de multa e juros, apenas correção monetária. O prazo para parcelamento será de 12 meses, a contar a partir da repactuação dos saldos em aberto.

Além disso, nos municípios que estejam nas fases laranja e vermelha, não haverá nenhuma ação de negativação por débitos por parte da Sabesp, também até o fim de março deste ano, e os estabelecimentos que eventualmente tenham sido negativados durante a pandemia terão os efeitos suspensos imediatamente após a repactuação dos débitos com a empresa.

Para renegociação, o cliente deve entrar em contato com a Sabesp pelos telefones 0800 011 9911 (Região Metropolitana) e 0800 055 0195 (Interior e Litoral).

Esta é mais uma medida adotada pela Sabesp em benefício da população durante a quarentena imposta pela Covid-19 em São Paulo. Em março de 2020, passou a valer a isenção do pagamento das contas de água e esgoto dos clientes das categorias de uso Residencial Social e Residencial Favela, abrangendo mais de 2,5 milhões de pessoas em todo o Estado. A medida inicialmente tinha validade por três meses (abril, maio e junho) para contas emitidas a partir de 1º/4 e foi prorrogada até 15 de setembro de 2020.

Também durante a pandemia, a Sabesp distribuiu gratuitamente mais de 6,7 mil caixas d’água a famílias de baixa renda, além de ter construído mais de 600 lavatórios e bebedouros em áreas públicas de grande circulação em todo o Estado. A Companhia ainda distribuiu 110 mil cestas básicas em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.