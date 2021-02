Avaré: vacinação em idosos a partir de 90 anos começa na segunda-feira, 8

Acamados ou com dificuldade de locomoção vão receber a primeira dose no próprio domicílio

Da Redação

Começa na segunda-feira, 8, a vacinação contra a Covid-19 de idosos a partir de 90 anos. A Secretaria Municipal da Saúde vai executar a nova etapa em duas modalidades.

Aqueles acamados ou com dificuldade de locomoção vão receber a primeira dose no próprio domicílio. Basta entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica pelo telefone (14) 3711-2403 ou procurar a unidade de saúde mais próxima para preencher os dados solicitados.

Drive Thru

Além disso, a pasta vai disponibilizar a vacinação pelo sistema drive-thru no Parque de Exposições “Fernando Cruz Pimentel” (Emapa). O atendimento ao público na área coberta localizada no interior do recinto é das 8 às 11 e das 13 às 16 horas.

É necessário apresentar CPF ou Cartão SUS e comprovante de residência. A Saúde recomenda que o idoso esteja acompanhado.

Balanço

A Secretaria Municipal da Saúde informa ainda que já vacinou 2988 pessoas do grupo prioritário, o que representa 79% das doses recebidas.

A primeira etapa contemplou profissionais da saúde na linha de frente no combate ao coronavírus. Posteriormente, a vacinação foi ampliada para outros trabalhadores do setor. A meta era concluir a imunização de profissionais da rede particular na sexta-feira, 5.