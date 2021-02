Botucatu e região continuam na Fase Vermelha do Plano SP

Reclassificação libera algumas atividades não essenciais, com regras estabelecidas

Da Redação

Botucatu e cidades da região continuam na Fase Vermelha no Plano São Paulo de combate a covid-19. Anúncio feito nesta sexta-feira, 5 de fevereiro, que determina manutenção do Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS-VI) nesta etapa, com maiores restrições.

A fase vermelha só permite serviços como farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias e hotelaria. Bares, restaurantes, lojas de rua, shoppings e demais atividades não essenciais só podem atender em esquema de retirada na porta, drive-thru e entregas por telefone ou aplicativos.

Todos os protocolos sanitários e de segurança para os setores econômicos estão disponíveis no site saopaulo.sp.gov.br/planosp e devem ser cumpridos com rigor. Prefeituras que se recusarem a seguir as normas estabelecidas pelo Governo do Estado ficam sujeitas a sanções judiciais.

A próxima atualização ocorrerá daqui a 14 dias.