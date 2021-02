Botucatu: fechamento do Comércio não mostra eficácia em relação a taxa de isolamento social na Cidade

Entre 4 e 24 de janeiro, a taxa de isolamento social em Botucatu ficou, em média, em 39,19%

Do Leia Notícias

Botucatu está classificada na Fase Vermelha do Plano São Paulo no combate à pandemia da Covid desde o último dia 25 de janeiro. São 11 dias desde que o Prefeito Mário Pardini, de Botucatu, confirmou que a Cidade iria seguir as normas do Governo de São Paulo.

No Decreto Municipal, Botucatu foi ainda mais restritiva com o comércio em relação ao Governo Estadual, permitindo apenas o trabalho com delivery, proibindo a venda pelos sistemas de Drive e Take Away (Retirada), com a justificativa que era o momento de diminuir a circulação da população na Cidade. Bares e Restaurantes também foram impedidos de receber clientes, assim como outros setores, como academias e salões de beleza foram fechados.