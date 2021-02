Botucatu: Guarda Municipal notifica organizadores de baile funk clandestino

Eventos do tipo estão proibidos na Fase Vermelha do Plano SP

Da Redação

Após denúncia feita com exclusividade pelo Notícias Botucatu sobre um baile funk que seria realizado na noite desta sexta-feira, 5 de fevereiro, em plena Fase Vermelha do Plano SP, a Guarda Civil Municipal (GCM) notificou os responsáveis pelo evento.

Em nota encaminhada a imprensa, a GCM ressaltou que “as pessoas estão sendo devidamente orientadas acerca das medidas criminais e administrativas a que estão sujeitas, caso o realizem no território do Município”.

O evento estava sendo divulgado por meio de redes sociais, dizendo que ocorreria a cobrança de ingresso, mas sem a venda de bebidas alcoólicas, permitindo que as pessoas levassem as mesmas. Haveria um DJ e o local seria divulgado minutos antes do baile, marcado para as 22 horas e, conforme o anúncio “sem hora para acabar”.

A GCM ainda frisou que tem atuado ativamente em denúncias e ações para coibir tais atos. “Estão em andamento operações de fiscalização 24 horas por dia, envolvendo a Polícia Militar, GCM, Polícia Civil e Vigilância Sanitária Municipal e Estadual. Ressaltamos que nosso objetivo é proteger nossos cidadãos e trabalharmos juntos para uma sociedade cada vez mais forte nesse enfrentamento de pandemia”.

Botucatu prossegue na Fase Vermelha do Plano SP de combate a Covid-19. Eventos de qualquer natureza estão proibidos nesta etapa.

Uma lei municipal, aprovada em agosto de 2020, estabelece multa de R$ 15 mil a quem organizar eventos do tipo, com cobrança de ingresso, na Pandemia.

Leia mais: