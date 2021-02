Câmara de Botucatu terá audiência pública sobre metas fiscais de Botucatu

A audiência acontece dia 16 de fevereiro, terça-feira, às 18h00, no plenário do Legislativo

Da Redação

Atendendo ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Secretaria Municipal de Governo realizará, junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara, audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre de 2020 (setembro a dezembro).

A audiência acontece dia 16 de fevereiro, terça-feira, às 18h00, no plenário do Legislativo. O formato para participação dos vereadores (presencial ou remota) será definido com base na situação da pandemia no momento, mas os trabalhos serão transmitidos ao vivo pela TV Câmara (canal 2 da Claro Net TV e canal 31.3 da rede aberta), site e facebook da Câmara.