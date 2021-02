Filmes e seriados de sucesso são verdadeiros influenciadores para restantes indústrias

Graças à globalização, a influência pode chegar de qualquer parte do globo

A indústria cinematográfica move milhões e tem um poder influenciador enorme, capaz de criar verdadeiras tendências mundiais graças ao lançamento de um novo filme ou seriado.

Acontece de forma recorrente filmes de sucesso são inspirados em obras literárias, que após o seu lançamento torna esses livros verdadeiros campeões de vendas criando uma oportunidade ideal para diversos nichos de mercado aproveitarem a imagem ou tema do filme para igualmente promoverem os seus produtos.

Quem não se lembra do sucesso dos filmes de Harry Potter, um verdadeiro campeão de bilheteiras que contribuiu também para que o Brasil se tenha tornado no sétimo mercado de livros, com mais de 5 milhões de cópias vendidas.

Em todo o mundo se venderam 450 milhões de livros, com tradução em mais de 70 idiomas. A saga escrita por J. K. Rowling que ganhou as telas de cinema foi também aproveitada por outras indústrias que criaram um parque temático nos Estados Unidos e lançou um verdadeiro boom de acessórios, roupas e souvenirs ligados à franquia estimada em 25bilhões de dólares.

O impacto da saga Harry Potter foi gigante, mas existem outros exemplos que mostram como o sucesso dos filmes e seriados pode ser aproveitado por outros setores rentabilizando o sucesso das telas de cinema.

No mini -seriado ‘Gambito da Rainha’ da plataforma de streaming Netflix que conta a história baseada no romance do escritor Walter Tevis de uma menina que vivia num orfanato e se tornou a Rainha do xadrez, interpretada pela atriz anglo-argentina Anya Taylor, o interesse pelo xadrez aumentou de forma tão exponencial que os tabuleiros de jogo esgotaram em muitos locais.

Um jogo tão antigo como o xadrez que ultimamente não suscitava grande interesse, sendo facilmente ultrapassado pelos jogos modernos de console, ou celular, passou novamente a ser tendência criando uma excelente oportunidade para a indústria de jogos de tabuleiro se reinventar e voltar a apostar nas suas ofertas para conquistar novos clientes.

Recentemente, o livro ‘Ladrão de Casaca’ do francês Maurice Leblanc voltou a ser impresso no Brasil pela editora Zahar (com selo da Companhia das Letras) graças ao lançamento do seriado da Netflix ‘Lupin’ que conta a história de um verdadeiro mestre na arte do disfarce e na capacidade de se ver livre de qualquer sarilho e que é um sucesso de audiências.

Este seriado bem ao estilo de Sherlock Holmes não só serviu para reabrir o interesse pelo livro que inspirou a série, como muito provavelmente vai aumentar o interesse sobre material de espionagem, documentários sobre o assunto e até acessórios de roupa que remetam para o estilo dos famosos detetives.

Também uma das figuras femininas mais marcantes da história, Cleópatra é retratada no cinema desde 1963 até aos dias de hoje com Gal Gadot a protagonizar a cine biografia da rainha do Egito.

Figuras marcantes na história têm sido inspiração para muitos filmes que acabam por se tornar sucessos de bilheteira, mas também autênticas tendências em diversos nichos de mercado.

No caso específico de Cleópatra, esta é uma figura aproveitada e reciclada em inúmeros nichos de mercado, como figurinos para Carnaval, desenvolvedoras de software de jogos como a IGT que utiliza diversos recursos com a imagem da cultura egípcia e da Rainha para dar o nome à popular caça-níquel Cleópatra, ou mesmo na indústria da cosmética e beleza que utiliza o nome da Rainha do Egipto, conhecida pelos seus rituais de beleza, para dar o nome aos seus produtos ou linhas de tratamento, como o sérum Cleópatra da Laszlo que é um verdadeiro sucesso, ou o kit Escova progressiva Linha Cleópatra igualmente popular do Clehórus.

Dado o sucesso de determinados filmes e seriados, e o poder de influência na criação de verdadeiras tendências de consumo a nível mundial é expectável que outras indústrias, mais ou menos, relacionáveis aproveitem a onda e lancem produtos inspirados nestes filmes.

Isto é igualmente válido para pequenos negócios que atuando numa escala local, devem estar atentos às tendências do momento e criarem produtos, ou serviços que suprimam a procura dos seus clientes com base nas novas tendências.

É importante lembrar que atualmente e graças à globalização, a influência pode chegar de qualquer parte do globo.