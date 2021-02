Hospital das Clínicas de Botucatu atinge 110% em ocupação de leitos UTI para Covid-19:

Mais três leitos UTI Covid-19 foram acionados emergencialmente, também ocupados

Mesmo com cinco altas registradas nesta sexta-feira, 5 de fevereiro, o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) atingiu seu maior nível em internação em terapia intensiva (UTI) voltada ao tratamento da Covid-19. Segundo boletim oficial da unidade, o total está em 110% da ocupação.

Com isso, todas as 30 vagas habilitadas originalmente estão em uso por pacientes vindos de todo o interior paulista, já que o HCFMB é referenciado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Devido a esse número, teve que acionar mais três leitos emergenciais, os quais também estão sob utilização. Durante toda a semana o hospital operou com sua capacidade de UTI saturada, com índices que variaram de 103% a 106%.

O número de pacientes internados é maior do que o número de leitos disponíveis para covid-19 por seguirmos cumprindo o nosso compromisso em promover assistência à todos os pacientes que precisam do HC neste momento. Pedimos a todos que mantenham os cuidados essenciais, como o uso de máscara, álcool gel e que evitem aglomerações. Com essas medidas, cuidamos da nossa saúde e do próximo. A conscientização é o nosso maior apoio neste momento., salienta o Hospital das Clínicas, por meio de nota oficial.

Concomitantemente, os leitos de enfermaria para covid-19 também estão próximos de seu esgotamento, já que 39 das 50 vagas estão ocupadas. Desse total, 21 pessoas são positivas à doença. Ao todo, o HCFMB teve 276 altas hospitalares e 149 mortes, desde o início da pandemia.

Nesta sexta-feira, seis pacientes receberam alta, sendo uma mulher de 34 anos, moradora de São Manuel, além de três mulheres e dois homens, com 63, 63, 64, 41 e 70 anos respectivamente, todos moradores (as) de Botucatu.

