Luiz Fernando Rolim e Willian Zambuzzi assumem como os novos diretores do Instituto de Biociências de Botucatu

Na sexta-feira, (05), os professores associados Luiz Fernando Rolim de Almeida e William Fernando Zambuzzi tomaram posse dos cargos de Diretor e Vice-Diretor, respectivamente, do Instituto de Biociências de Botucatu. A sessão solene foi realizada online, como medida de segurança para evitar aglomerações e prevenir o contágio pela COVID-19, e transmitida pelo canal do IB no YouTube a partir das 10h.

Na cerimônia, o ex-diretor do IBB e atual chefe de gabinete da Reitoria da Unesp, Prof. Cesar Martins parabenizou o novo diretor e vice-diretor em um discurso cheio de emoção e nostalgia. “Essa gestão representa a melhor experiência da minha vida. Desafios foram muitos, mas não houve um dia nesses quatro anos que eu não acordei e fui feliz até o meu IBB. Agradeço aos alunos, docentes e técnicos administrativos. Enfrentamos momentos difíceis, mas nenhum deles me preocupa tanto quanto o obscurantismo que assola nossa sociedade, com marginalização da educação, desrespeito às pessoas e à diversidade”, comenta Cesar.

Descrita pelo reitor e professor Pasqual Barretti como “determinada, serena e produtiva”, a gestão de César iniciou-se em 2017 e rendeu reformas significativas ao IBB. “Agradeço imensamente César e Luiz pelo extraordinário trabalho e ao IB pela manifestação de confiança em mim e na professora Marisa. Parabenizo os novos diretores pela postura cidadã”, declara Barretti na sessão.

Em discurso otimista, o novo diretor realçou a importância do alinhamento entre universidade e ciência para manutenção da democracia e de uma sociedade anti-racista e avessa a qualquer forma de violência. “O Brasil espera muito de suas universidades públicas, principalmente quando promovem a inclusão social… Vamos seguir realizando as pequenas transformações que a sociedade pede e o país precisa, com muita resiliência e trabalho”, comentou Rolim.

Em sua fala, o novo vice-diretor, professor William Zambuzzi, expressa sua gratidão às gestões anteriores e destaca que a nova administração possui uma proposta transversal e visa a participação de todos e todas de forma integrada. “Sabemos que muitos desafios serão enfrentados adiante e como destaca nosso plano de gestão, acreditamos na construção de espaços coletivos de discussão, cada vez mais propositivos com espaços de representação institucional, promovendo um IB mais ágil em sua administração e assertivo às suas demandas junto à sociedade”, finaliza Zambuzzi;