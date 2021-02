Botucatu inicia vacinação contra a Covid-19 em idosos acima dos 90 anos

Pessoas nesta faixa etária também podem solicitar a aplicação em domicílio

Da Redação

Uma fila de carros que carregava a esperança. Dessa forma os primeiros botucatuenses com 90 anos ou mais receberam as primeiras doses da vacina contra a Covid-19. Ação ocorreu no Largo da Catedral, por meio do sistema drive-thru, com dezenas de veículos perfilados para que este público fosse imunizado.

Secretaria Municipal de Saúde informou que recebeu 870 doses a serem aplicadas neste público. Inicialmente a vacinação ocorreria na segunda-feira, 8, mas foi antecipada para este sábado. Até às 12 horas, foram mais de 350 pessoas imunizadas com a CoronaVac, tendo que receber nova dose em 21 dias.

Idosos que não puderem comparecer devem entrar em contato com o posto de saúde mais próximo de sua residência para agendar a vacinação ao longo da semana ou programar vacinação domiciliar, se necessário.

As demais faixas etárias deverão esperar o cronograma a ser divulgado pelo governo estadual. Os próximos a receberem o imunizante serão pessoas entre 85 e 89 anos, a partir de 15 de fevereiro.

Ao todo, Botucatu vacinou mais de 6600 pessoas das áreas prioritárias, iniciando por profissionais de saúde, idosos em instituições de longa permanência e, agora, o público acima de 90 anos.