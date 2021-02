Botucatu: jovens são presos por tráfico e porte ilegal de arma a caminho de baile funk clandestino

Fato ocorreu em frente a uma propriedade no km 233 da Rodovia Marechal Rondon

Da Redação

A Polícia Militar realizou o flagrante de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas em jovens que se dirigiam a um baile funk clandestino, em Botucatu, na madrugada deste sábado, 6 de fevereiro. O fato ocorreu por volta da 1h45 no quilômetro 233 da Rodovia Marechal Rondon (SP 300).

Consta em boletim de ocorrência que a viatura da PM, em deslocamento, verificou duas pessoas dentro de um Volkswagen Gol em atitude suspeita. O veículo estava estacionado em frente a uma propriedade rural. Ao realizar abordagem, os policiais verificaram que havia mais um homem e duas mulheres em seu interior. Nada de ilícito foi encontrado com os homens mas, verificaram um revólver calibre 32 na cintura de uma adolescente.

Indagados, admitiram que estavam em direção a um baile funk clandestino na região. Eventos do tipo são proibidos na Fase Vermelha do Plano São Paulo de combate à pandemia de covid-19. Durante a abordagem, um dos adolescentes acabou por admitir que a arma era de sua propriedade, mas que deu à mulher para evitar complicações com a polícia.

Outro dos adolescentes disse que jogara a droga pela estrada, indicando os local onde as 13 porções de cocaína se encontravam. Disse, posteriormente, que iriam vender os produtos neste baile e que os mesmos pertenciam a outro ocupante do veículo, este maior de idade.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito e apresentados no Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante, permanecendo um indivíduo preso e um adolescente apreendido à disposição da Justiça.