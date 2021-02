Botucatu registra a 85ª morte pela Covid-19; vítima tinha 93 anos

Somente em fevereiro foram 5 óbitos por causa da enfermidade

Da Redação

Mais uma morte pela Covid-19 foi registrada em Botucatu. neste sábado, 6 de fevereiro, o Hospital das Clínicas (HCFMB) confirmou o óbito de uma mulher de 93 anos. É a 85ª fatalidade em decorrência da doença.

Não foi divulgado se a mesma estava em terapia intensiva (UTI) e nem o período de internação.

Com mais este óbito, somente em fevereiro foram 5 óbitos por causa da enfermidade, representando 5,8% do acumulado desde o início da pandemia.

Segundo dados do governo do Estado, das 85 mortes ocorridas em Botucatu por causa da Covid-19, quatro foram neste público (4,9%). No entanto, a letalidade é maior neste grupo, podendo atingir 23,5% das pessoas infectadas. Desde o início da pandemia, 196 botucatuenses nesta faixa etária contraíram a enfermidade.

