Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio ambiente e Assistência Social deve se reunir semanalmente nesta legislatura

Uma das primeiras metas apontadas foi estreitar os laços com as secretarias da prefeitura

Da Redação

Na última terça-feira (02/02), a Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social se reuniu na Câmara para iniciar o planejamento de ações para 2021. Estiveram presentes a presidente da comissão, vereadora Alessandra Lucchesi (PSDB), a relatora, vereadora Érika Liao (Republicanos), o membro, vereador Sargento Laudo (PSDB), e também o presidente da Câmara, vereador Palhinha (DEM).

Uma das primeiras metas apontadas durante o encontro foi estreitar os laços com as secretarias da prefeitura. Para isso, a comissão pretende realizar visitas ou convidar os secretários municipais para que estes apresentem seus programas, projetos e atividades previstas ou já em execução, abrindo a possibilidade do Poder Legislativo auxiliá-los no fomento de políticas públicas. Inclusive, os membros da comissão já iniciaram as conversas reunindo-se com as Secretarias de Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente, restando agora as de Esporte, Assistência Social e Saúde.

“Outro objetivo que temos é realizar encontros semanais, proporcionando uma agenda contínua de monitoramento e assessoramento das secretarias que trabalham com assuntos correlatos à da comissão”, fala a vereadora Alessandra Lucchesi.

Seguindo a proposta, a próxima reunião da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio ambiente e Assistência Social será já nesta terça-feira (09/02), às 9h30. O cidadão que quiser enviar demandas ou sugestões para estes encontros semanais pode fazê-lo pelos e-mails individuais dos parlamentares, disponíveis em www.camarabotucatu.sp.gov.br.