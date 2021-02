São Manuel: jovens fazem grande festa com aglomeração durante a Fase Vermelha do Plano SP

São Manuel registra 27 mortes pela Covid-19

Do Leia Notícias

Na madrugada deste sábado, 06, em São Manuel, centenas de jovens se reuniram, mesmo em plena pandemia da Covid-19, e realizaram uma grande festa no Residencial Nova Conquista 3.

Informações iniciais apontavam que a festa era no Distrito Industrial, mas pessoas presentes no evento confirmaram que foi no Residencial. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar foram informadas e o responsável pelo evento, se identificado, será multado.

São Manuel, inserida da Regional de Bauru, está na Fase Vermelha do Plano São Paulo. Neste sábado a cidade registrou a 27ª morte de munícipes pela Covid-19.