Bauru não terá ponto facultativo no Carnaval

Todas as festividades alusivas ao período já estavam suspensas, por causa da pandemia

Da Redação

A Prefeitura de Bauru definiu que o município não terá ponto facultativo no Carnaval em 2021. Todas as festividades alusivas ao período já estavam suspensas, por causa da pandemia, o que impede qualquer tipo de aglomeração. Com a decisão, ficam suspensos também os pontos facultativos da segunda (15), terça (16), ambos para o dia todo, e o do período da manhã da quarta-feira (17). O decreto com a suspensão dos pontos facultativos foi publicado no Diário Oficial deste sábado (6).

De acordo com o município, o motivo é que as festas de Carnaval estão canceladas. Além disso, a prefeitura precisa estar com os serviços disponíveis por conta da vacinação e atendimentos relacionados à pandemia, bem como a continuidade dos serviços de tapa-buraco, capinação e controle da dengue, por causa do período de chuvas.