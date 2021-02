Botucatu tem a 87ª morte por covid-19

Paciente estava na UTI do Hospital das Clínicas

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, na noite deste domingo, 7 de fevereiro, a 87ª morte por covid-19 em Botucatu.

A vítima é um homem de homem de 75 anos, que estava internado na Unidade Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB). Não foi informado período em que esteve sob cuidados médicos.

Esta é a segunda morte no domingo. Pela manhã, a Arquidiocese de Botucatu confirmou o óbito da irmã Luiza Conceição, do convento Servas do Senhor. Ela tinha 87 anos.

Em fevereiro foram sete mortes decorrentes do novo coronavírus, representando 8% do total desde o início da Pandemia.