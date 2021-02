Botucatuenses vão a Lençóis Paulista para conhecer detalhes contra enchentes adotadas pelo município

Em 2016 vários municípios da bacia do Rio Lençóis sofreram com a pior inundação já ocorrida em 100 anos

Na sexta-feira, 5 de fevereiro, uma comitiva botucatuense esteve em Lençóis Paulista para conhecer os detalhes do sistema antienchentes empregados na bacia do Rio Lençóis desde 2017. Objetivo foi compreender como o município adotou práticas para evitar enchentes e amortizar os possíveis danos ambientes, sociais e de infraestrutura.

Estiveram presentes em Lençóis Paulista o Comando do 5° Subgrupamento de Bombeiros de Botucatu representado pelo Capitão PM Edson Winckler Filho e pelo Subtenente PM Claudenir Celestino de Jesus; os professores Alexandre Dal Pai e Enzo Dal Pai da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP de Botucatu; Lucas Trombaco, coordenador de defesa civil Municipal; Rafael Vizotto, diretor do departamento de convênios da prefeitura municipal e o inspetor administrativo da GCM do município de Botucatu, Everton Dias para conhecer os detalhes do sistema antienchentes empregados na bacia do Rio Lençóis desde 2017.

Em Lençóis Paulista a comitiva botucatuense foi recebida pelo diretor do SAAE, André Paccola Sasso; pelo Coordenador Técnico do SAAE, Sidnei Aguiar; pelo coordenador de administração do SAAE, Fernando de Bortoli; pelo coordenador da defesa civil de Lençóis Paulista, Gerson Gomes dos Santos ; pelo comandante da base de bombeiros de Lençóis Paulista, 1º Tenente PM Carlos Alexandre Prandini, e por Adirso Miranda, representando o conselho técnico do Comitê da Bacia do Rio Lençóis.

A comitiva formada pelo comando do 5° subgrupamento de bombeiros de Botucatu, professores da UNESP, defesa civil, GCM e diretoria municipal de convênios de Botucatu viram como foi implantado todo o sistema de segurança ambiental, que aumentou o nível de segurança ambiental da bacia hidrográfica do Rio Lençóis e a tornou mais segura contra os eventos de inundações e enchentes, através da gestão de águas e de riscos implantados via Comitê da Bacia do Rio Lençóis com investimentos da iniciativa privada e poderes públicos.

O Capitão PM Edson Winckler Filho, comandante do 5° subgrupamento de bombeiros de Botucatu, agradeceu ao SAAE de Lençóis Paulista e ao Comitê da Bacia do Rio Lençóis por receberem a comitiva de Botucatu para mais detalhamentos técnicos sobre os métodos empregados e, conhecer esse trabalho desenvolvido nos municípios da bacia do Rio Lençóis, que servirá como modelo para desenvolver programas de monitoramentos de fenômenos naturais no município de Botucatu envolvendo cheias.

Em 2016 vários municípios da bacia do Rio Lençóis sofreram com a pior inundação já ocorrida em 100 anos e, Lençóis Paulista foi a mais castigada naquele ano. A partir de então, a bacia do Rio Lençóis é gerenciada por um Comitê formado por representantes dos municípios da área geopolítica do Rio Lençóis.