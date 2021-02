Morre a irmã Luiza Conceição, do Convento Servas do Senhor, vítima da Covid-19

Este é o terceiro óbito de integrantes do convento que sofreu surto da doença

Da Redação

A Arquidiocese de Botucatu confirmou na manhã deste domingo, 7 de fevereiro, a morte da irmã Luiza Conceição Ferreira, aos 87 anos. Ela integrava a Congregação Servas do Senhor, no bairro da Boa Vista, e tinha diagnóstico positivo da Covid-19.

A religiosa estava internada na UTI do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB). Este é o terceiro óbito de integrantes do convento, que sofreu um surto do novo coronavírus. Além dela, também foram vítimas fatais as irmãs Maria dos Reis, aos 80 anos, em 4 de fevereiro; e de Maria Aparecida de Oliveira, aos 97 anos, que ocorreu em 31 de janeiro.

O sepultamento de irmã Luiza está marcado para as 11 horas deste domingo, no Cemitério Portal das Cruzes. Devido aos protocolos sanitários da pandemia, não haverá velório.

Em âmbito local, torna-se a 86ª morte em decorrência da pandemia.