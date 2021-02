Palmeiras é derrotado pelo Tigres e não vai à final do Mundial de Clubes

Da Redação

O Palmeiras, campeão da Libertadores, foi surpreendido pelo Tigres, neste domingo, no estádio Education City, em Al Rayyan, no Catar, e ficou fora da final do Mundial de Clubes. Com gol de pênalti de Gignac, os mexicanos venceram os brasileiros por 1 a 0.

O Palmeiras repete o Internacional, em 2010, e Atlético-MG, em 2013, que também disputaram o 3º lugar. O time do técnico Abel Ferreira pegará o perdedor de Al Ahly, do Egito, e Bayern de Munique, da Alemanha. Já o Tigres espera pelo vencedor na final.

O Palmeiras contou com três grandes defesas de Weverton para garantir o 0 a 0 no primeiro tempo. O goleiro do clube paulista precisou trabalhar logo aos 3 minutos. González subiu mais que Luan e cabeceou firme, mas Weverton se esticou todo e evitou o gol do Tigres.