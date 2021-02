Prefeitura publica decreto que revoga a Fase Vermelha do Plano SP em Botucatu

Documento já está em vigor e permite a volta de diversas atividades econômicas

Da Redação

Foi publicado no Semanário Oficial de Botucatu, o decreto nº 12.206, que revoga seu decreto anterior que regulamentava a Fase Vermelha do Plano São Paulo de Combate à pandemia de covid-19 em âmbito municipal. Com isso, passa a permitir a volta de diversas atividades econômicas, principalmente em comércio e serviços.

O documento, assinado pelo prefeito Mário Pardini (PSDB), torna sem validade o Decreto 12.188, de 24 de Janeiro de 2021, que proibia o atendimento presencial no comércio, bem como o consumo local nos restaurantes, padarias, mercearias e congêneres, ficando autorizada a venda de alimentos embalados para viagem, venda por drive thru e delivery, proibição de clubes esportivos, permissão para que academias prestassem serviços em áreas abertas, entre outras medidas.

Com isso, as atividades econômicas passam a adotar a Fase Laranja, onde o funcionamento dos serviços não essenciais é limitado a até oito horas diárias, com atendimento presencial máximo de 40% da capacidade e encerramento às 20h. Lanchonetes e restaurantes poderão ter consumo local em 40% da capacidade, com horário reduzido (8 horas), sendo que a venda de bebidas alcóolicas é permitida até às 20 horas. O consumo local em bares está totalmente proibido, conforme o preconizado pelo Plano São Paulo.

Na a justificativa, Pardini frisa as ações adotadas como testagem em massa, a abertura de 18 novos leitos semi-intensivos para acomodar pacientes de covid-19 na rede municipal de saúde, sendo dez no Hospital Sorocabana e oito no Pronto Socorro Adulto. Cita, ainda, a queda nos números de internações nas últimas duas semanas, bem como o início da vacinação em profissionais da saúde e grupos de risco.

Para ler o decreto, acesse aqui.