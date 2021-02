Botucatu: polícia prende homem que guardava 23 quilos de maconha na casa da própria avó

Prisão ocorreu durante abordagem policial. Acusado guardava entorpecentes em um quarto

Da Redação

A Polícia Militar realizou a prisão de um homem por tráfico de entorpecentes na noite desta segunda-feira, 8 de fevereiro. O fato ocorreu no Residencial Flora Rica, que resultou na apreensão de 23,57 quilos de maconha.

Consta em boletim de ocorrência que durante patrulhamento, a guarnição verificou que um carro estava estacionado de maneira regular mas que, um homem estava debruçado em atitude suspeita na janela do mesmo. Foi efetuada abordagem e busca pessoal no mesmo, bem como no motorista do veículo. Com os suspeitos nada de ilícito foi encontrado. No entanto, dentro do carro estavam cinco porções de maconha.

O motorista do veículo admitiu ter comprado o material do homem que estava debruçado na janela. Indagado, o mesmo confessou a venda do entorpecente e que no interior da residência de sua avó ainda havia mais das substâncias.

Na casa, a polícia informou para a avó do acusado sobre o entorpecente. No quarto do homem foram encontrados mais 23,57 quilos de maconha, material para embalagem e fracionamento dos entorpecentes.

A polícia efetou a prisão dos envolvidos, encaminhando para o Plantão de Polícia Civil, ficando à disposição da Justiça. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados devido à Lei de Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.