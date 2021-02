Forças de Segurança reforçam ação de enfrentamento à pandemia em Botucatu

Objetivo é ampliar a fiscalização, especialmente a partir das 22 horas

Da Redação

As Forças de Segurança de Botucatu vão ampliar as ações de fiscalização e conscientização como medida de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus nos próximos dias.

O objetivo é ampliar a fiscalização, especialmente a partir das 22 horas, quando é restrita a circulação de pessoas, exceto para serviços essenciais e profissionais que atuem com delivery. As Polícias Civis e Militares, junto com a Guarda Civil Municipal, farão blitz e bloqueios orientativos em diversos pontos da Cidade.

“Não é hora de baixar a guarda. Precisamos reforçar os cuidados e as Forças de Segurança serão nossas aliadas para conscientizar e fiscalizar irregularidades. Também precisamos contar com a ajuda de empresários e comerciantes na fiscalização principalmente nos corredores comerciais e, claro, precisamos do apoio da população para continuar reduzindo a transmissão da pandemia”, afirmou o prefeito Mário Pardini.

Situações de aglomerações e festas irregulares podem ser denunciadas a GCM (199 e 153) e Polícia Militar (190).

Leia mais: