Governo antecipa pagamento do Abono Salarial; confira se tem direito ao benefício:

Da Redação

O Governo Federal e a CAIXA antecipam para a próxima terça-feira (09/02) o pagamento do Abono Salarial 2020/2021 para os trabalhadores nascidos em maio e junho que receberiam os valores devidos a partir do dia 17 de março. Com a antecipação do calendário, esses beneficiários receberão juntamente com os nascidos em março e abril.

Mais de 7,5 milhões de trabalhadores terão direito ao saque do benefício nessa etapa do calendário, totalizando mais de R$ 5,9 bilhões em recursos disponibilizados.

Esses valores poderão ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem, que segue disponível para mais de 105 milhões de brasileiros de maneira gratuita.

A plataforma oferece todas as funcionalidades e serviços bancários, como a possibilidade de enviar e receber depósitos por transferências ou Pix. Com recursos nas contas dos clientes para serem movimentados, é possível fazer compras pela internet ou em estabelecimentos físicos, com pagamentos diretamente na maquininha.

Formas de recebimento do Abono:

Caso possuam conta na CAIXA, os trabalhadores nascidos em março, abril, maio e junho poderão movimentar os valores com a utilização do cartão da conta ou ainda pelo Internet Banking CAIXA, pelo celular ou computador.

Para quem não possui, foram abertas de forma automática e gratuita Contas Poupança Social Digital que são movimentadas pelo CAIXA Tem.

Nos casos em que o valor do Abono Salarial não possa ser creditado em conta existente ou em Conta Poupança Social Digital, o trabalhador poderá realizar o saque com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos Correspondentes CAIXA Aqui, bem como nas agências, a partir do dia 11/02.

O saque pode ser realizado até 30 de junho de 2021. Em todo o calendário de pagamentos do exercício 2020/2021, a CAIXA irá disponibilizar R$ 17 bilhões para 22,2 milhões trabalhadores.

Quem tem direito:

Podem receber o Abono Salarial 2020/2021 os trabalhadores inscritos no PIS há pelo menos cinco anos e que tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou eSocial, conforme categoria da empresa.

Recebem o benefício na CAIXA os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público têm inscrição Pasep e recebem o benefício no Banco do Brasil.

Inclusão financeira e digital:

A CAIXA abriu mais de 105 milhões de Contas Poupança Social Digital em 2020 e promoveu a inclusão social e financeira de 35 milhões de brasileiros que nunca tiveram contas em banco.

A Conta Poupança Social Digital foi aberta para o pagamento dos benefícios emergenciais que ajudaram a reduzir os impactos causados pela pandemia na economia brasileira. Desde o dia 22 de outubro de 2020, com a sanção da Lei nº 14.075/2020, o uso da conta foi ampliado para o pagamento de diversos outros benefícios sociais e previdenciários.

Além do Auxílio Emergencial, a Poupança Social Digital também garantiu o pagamento do Saque Emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm). Desde dezembro de 2020, os beneficiários do Programa Bolsa Família e do Abono Salarial PIS (Programa de Integração Social) também estão sendo contemplados com a Poupança Social Digital e contam com as facilidades do CAIXA Tem.

Mais de 120 milhões de pessoas – oito em cada 10 adultos no Brasil – foram beneficiadas pelos pagamentos realizados pela CAIXA. Já foram 612,4 milhões de pagamentos realizados em um total de R$ 351,8 bilhões. O CAIXA Tem foi o App mais baixado do Brasil em 2020, com 303,8 milhões de downloads.

Serviços do CAIXA Tem:

O CAIXA Tem é um dos aplicativos de finanças mais leves do mercado. Simples e intuitivo, com linguagem baseada na das redes sociais, o CAIXA Tem oferece uma série de funcionalidades:

– Envio e recebimento de depósitos por transferência ou Pix;

– Pagamento diretamente nas maquininhas com QR Code;

– Pagamento de qualquer tipo de boleto e contas de água, telefone e luz direto no aplicativo ou casas lotéricas;

– Cartão virtual para compras online em sites e aplicativos;

– Recarga de celular;

– Saques sem cartão;

– Contratação de seguro;

– Consulta de saldo e extrato.

Novidades do CAIXA Tem:

Em breve, será possível a contratação de novos produtos de microsseguros e microfinanças. O produto de crédito será voltado especialmente para pequenos empreendedores, sejam eles formais ou informais, além dos beneficiários de programas sociais. Também serão disponibilizadas as possibilidades de recarga de valores para pagamento de transporte público.

Seguro Apoio Família:

Já está disponível aos usuários do CAIXA Tem o Seguro Apoio Família, que garante ajuda na organização e pagamento de funeral. Em caso de morte acidental, a família do segurado receberá cestas básicas por três meses e um auxílio de R$ 2 mil, pago em uma parcela. O contratante concorre ainda a sorteios mensais de R$ 20 mil.

Pix :

O Pix também está disponível para os usuários do aplicativo. O serviço funciona 24h por dia, sete dias por semana e todos os dias do ano. Para utilizar o Pix, basta o cliente cadastrar uma chave de identificação (chave Pix), que pode ser CPF, CNPJ, número de telefone, e-mail ou chave aleatória.

Cartão de Débito Virtual:

É possível fazer compras com o Cartão de Débito Virtual em sites e aplicativos. Basta gerá-lo no CAIXA Tem. Para isso, basta entrar no aplicativo e acessar o ícone Cartão de Débito Virtual. Após digitar a senha do usuário, aparecerão os seguintes dados: nome do cidadão, número e validade do cartão, além do código de segurança. Ao lado do código, é preciso clicar em “gerar”. Pronto. O cartão está disponível. O código de segurança vale para uma compra ou por alguns minutos. Para realizar uma nova compra, é preciso gerar um novo código, o que garante mais segurança para os usuários.

Pagamento direto nas maquininhas:

O CAIXA Tem também oferece a opção “Pague na maquininha”, forma de pagamento digital que pode ser utilizada em estabelecimentos físicos de todo o país. A funcionalidade evita que usuários precisem realizar grandes deslocamentos para acessar os recursos. O pagamento é feito com leitura de QR Code que pode ser facilmente escaneado pela maioria dos telefones celulares equipados com câmera.