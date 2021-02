São Manuel vacina mais de 70 idosos contra a covid-19; mais velho tem 105 anos

Da Redação

Com sorriso no rosto e demonstrando muita vitalidade e satisfação, senhor Pedro Vieira, com 105 anos de idade, fez questão de tomar a primeira dose da vacina, neste primeiro dia de vacinação, drive thru (dentro do carro) para as pessoas com 90 anos ou mais de idade, que está sendo realizada pela Diretoria de Saúde, através do Setor de Vigilância Epidemiológica, no Poliesportivo. Se tem notícia que a pessoa mais idosa que irá receber a vacina no Município é uma senhora residente na vila Ayres, com 110 anos de idade, que deverá ser imunizada pela equipe de vacinação em sua casa.

No final da tarde, com o encerramento da vacinação as 15 horas, a equipe responsável contabilizou 76 pessoas idosas, tomando a primeira dose da vacina e ainda mais 7 profissionais atuantes na área da saúde. Amanhã a vacinação continua para as pessoas com 90 ou mais anos de idade, no mesmo local, das 9h00 às 15h00, com drive thru (dentro do carro), onde uma tenda foi montada, para que as pessoas possam ter maior comodidade à espera de serem vacinadas.

Este será o único posto de vacinação que estará à disposição desse público alvo e funcionará durante toda essa semana, imunizando as pessoas nessa faixa etária. As pessoas que irão se vacinar devem levar documentos como RG e CPF, para que seja feito o cadastro necessário.

Aquelas pessoas idosas que encontram-se acamadas ou com alguma dificuldade de locomoção deverão entrar em contato com o posto de saúde mais próximo de sua residência, para deixar o nome em uma lista que será elaborada, para que uma equipe da Vigilância Epidemiológica possa aplicar a vacina em seus domicílios.

A expectativa é de que aproximadamente 200 pessoas com idade de 90 anos ou mais, sejam imunizadas com a vacina Coronac, tida como a ideal para esse grupo de idade.