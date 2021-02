Botucatu registra 87 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (9)

Há 40 botucatuenses internados em hospitais

Da Redação

A Pandemia de Covid-19 em Botucatu registra o acréscimo de 87 novos casos nesta terça-feira, 9 de fevereiro, fazendo com que o total chegasse a 6902. Informação consta no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. No dia anterior, o acumulado era de 6815 casos.

Há 40 botucatuenses internados em hospitais, sendo que 32 já são positivos ao novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos em terapia intensiva no Hospital das Clínicas é de 110%, onde todas as 30 vagas estão em uso. Foi preciso acionar mais três espaços emergenciais. Na rede privada, o índice é de 60% das dez vagas disponíveis.

Além disso, 445 botucatuenses estão em quarentena domiciliar obrigatória, sendo que em caso de descumprimento podem responder por crime contra a saúde pública.

Ocorreram 87 mortes e 6340 munícipes se recuperaram da doença, desde o início da Pandemia, em março de 2020.